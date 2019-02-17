موجز 6.. لأول مرة.. مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزارة التضامن لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة، وعودة الرئيس عبد الفتاح السيسي من ألمانيا، بعد المشاركة فى مؤتمر ميونخ، فضلا عن بعض التقارير الرياضية والفنية والاقتصادية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم إنشاء مشروع مسشفى عائم، فريد من نوعه ويتم تنفيذه لأول مرة فى مصر، بداية من مارس المقبل وحتى نهاية شهر إبريل، مؤكدة أن المستشفى تجوب محافظات صعيد مصر، لترسو أسبوعيا فى كل محافظة، وعلى متنها 22 عيادة متخصصة.

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ترفض كل وجود أجنبي على الأراضي السورية من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن الحل الأفضل للوضع فى شمال سوريا بعد الانسحاب الأمريكي قد يتمثل فى العودة إلى اتفاق "أضنة" الذى تم التوصل إليه بين تركيا وسوريا فى عام 1998، خاصة وأن الاتفاق يساعد على الاستجابة للشواغل الأمنية التركية دون الافتئات على التكامل الإقليمي لسوريا.

قالت الفنانة الكبيرة المعتزلة شيرين سيف النصر، إنها تتواجد حاليًا في لندن فى زيارة لشقيقها، وستعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

بشائر الخير تهل على الاقتصاد المصرى خلال شهر فبراير الجارى، حيث تسلمت مصر 2 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد، وارتفعت أرصدة مصر من الاحتياطي الأجنبى إلى 42.616 مليار دولار.

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، التشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى مواجهة إنبى، المقرر لها السادسة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز التى يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة.

وجه محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، الشكر للقائمين على احتفالية مرور 800 سنة على تأسيس مدينة المنصورة، مؤكدًا أنه يعتز بانتمائه للمنصورة، وتكريمه وسط كوكبة من رموز المحافظة، وأنه لم يتردد في المشاركة في هذه الاحتفالية.

كشفت بعض السيدات عن رأيهن فى التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان لمناقشتها، والتى أصبحت القضية الأولى الحائزة على اهتمام كل المواطنين.

"قتلوا أبنائهم واستحيوا نسائهم، وأنزلوا بأهل العراق وسوريا البلاء العظيم، قصص وحكايات ستبقى وصمة عار على جبين العالم، الذى يدعى التحضر، هذا العالم الذى لم يحرك ساكنًا إزاء ما اقشعرت منه القلوب والأبدان، فكل الجرائم التى عرفها الإنسان عبر التاريخ مرت من هنا "فى بغداد ودمشق" وبتوقيع"تنظيم داعش الإرهابى".

ضبطت هيئة الرقابة الادارية (م.ع) دبلوم فني صناعي لانتحاله صفة محام عام أول بالنيابة العامة وبحوزته بطاقة شخصية مزورة منسوب صدورها لوزارة العدل ، واستغل صفته المزعومة بالتردد على المصالح والجهات الحكومية والتدخل لانهاء مصالح المواطنين نظير حصوله على مبالغ مالية.

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هيئة السكة الحديد، بإعداد الدراسات الاستشارية اللازمة لتنفيذ خط سكة حديد يربط الفيوم بمدينة 6 أكتوبر ضمن خطة السكة الحديد المزمع إنشاؤه ليربط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة.

مئات السلع التى تستوردها الدولة سنوياً وتنفق عليها مليارات الدولارات، حيث يبلغ متوسط حجم واردات مصر نحو 65 مليار دولار سنوياً، ولكن، بالرغم من إنفاق جزء كبير من قيمة الواردات على استيراد سلع أساسية كالمنتجات الغذائية والتى تستحوذ على نحو 28% من إجمالى الواردات، وكذلك المواد الخام التى تدخل كمكونات صناعة فى صناعات هامة وأساسية، إلا أن هناك نفقات كبيرة أيضاً تتحملها الدولة فى استيراد السلع غير الأساسية.

صراخ وعويل.. هكذا تحول حفل زفاف فى أسوان إلى مأتم، بعد أن لقى والد العروسة مصرعه متأثراً بإصابته فى انفجار اسطوانة غاز منزلية كانت النساء تستخدمها لإعداد ولائم العرس وتجهيزاته قبل الفرح بيوم واحد فقط.

قبل مواجهة الزمالك مع إنبى فى الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى، يطارد أبناء ميت عقبة عدة عقبات يسعون للتغلب عليها أمام الفريق البترولى، فى مباراة اليوم.

أكد خبراء الاقتصاد والمال والأعمال أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع قيادات وممثلى الشركات الأجنبية، سواء العاملة فى مصر أو التى تسعى للدخول للسوق المصرى، تحمل رسائل قوية بأن الدولة المصرية تدعم المستثمر الأجنبى تشريعيا وإداريا، بهدف توسيع الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى جذب شركاء جدد للاستثمار من عمالقة الصناعة والاقتصاد فى دول العالم.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمديريات فى المحافظات المختلفة تسليم طلاب الصف الأول الثانوى التابلت، حيث وزع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة طالبات الصف الأول الثانوى التابلت بمدرسة السنية الثانوية التابعة لإدارة السيدة زينب وسط فرحة من الطالبات بالتجربة.

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل مدينة ميونخ الألمانية بعد زيارة استمرت 4 أيام ، شارك خلالها في مؤتمر ميونخ للأمن .

توفى كمال ثابت، الذى اشتهر إعلاميا بـ"أقدم سجين" فى مصر، والذى يقيم بناحية قرية الديابات دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، على إثر إصابته بأزمة قلبية، وذلك عقب خروجه من السجن بشهرين، بناء على عفو رئاسى، بداية شهر ديسمبر الماضى.