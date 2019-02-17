شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنظيم كأس الأمم الأفريقية بحضور 6 وزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، منذ قليل ، إجتماعا لمتابعة تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ، لمتابعة الإجراءات التي تتم لتنظيم البطولة.

حضر الإجتماع كلا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس عمرو طلعت ، وزير الإتصالات، وضياء رشوان، رئيس هيئة الإستعلامات ، وحسين زين ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام .