شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين عاصم الجزار وزيراً للإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين الدكتور عاصم الجزار ، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وشهد الرئيس السيسي ، الأربعاء الماضى، حلف "الجزار" اليمين، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

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