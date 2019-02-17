شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تستضيف ندوة ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع هيئة لاستعلامات والكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ممثلة فى مركز النيل للإعلام بالقاهرة نظمت الوزارة ندوة بعنوان ترشيد استهلاك المياه وذلك بمقر مبنى الوزارة، بحضور المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى والقمص بوليس جميل ممثل الكنيسة عن الوجه البحرى وأحمد ناقد مدير مركز النيل للإعلام والدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط .

وأوضح المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى بان الوزارة تقوم بالعديد من حملات للتوعية والإرشاد المائى فى مجال الموارد المائية على كافة المستويات بالدولة حيث يتم تنفيذ حملات متنوعة للتوعية بأهمية ثروتنا المائية وضرورة الحفاظ عليها من التلوث والإسراف، وكذلك الحملات الخاصة بحماية نهر النيل من مختلف أشكال التعديات، ويتم تنفيذ تلك الحملات على مستوى العديد من الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة وفى مقدمتها (الأزهرالشريف – والكنائس – والأوقاف – وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس – وقصور الثقافة – ووزارة الشباب والرياضة – والمجلس القومى للمرأة – وروابط مستخدمى المياه – وكافة الوزارات المعنية والمؤسسات – منظمات المجتمع المدنى).

وأشار مدين، إلى أن تلك الحملات تستهدف كافة فئات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث وتعظيم الاستفادة منها كما تهدف حملات التوعية إلى التعريف بأهم التحديات التى تواجه منظومة الموارد المائية فى مصر والمتمثلة فى محدودية الموارد المائية، وازدياد الطلب عليها وتنافس القطاعات على المياه، واستمرار المعدلات العالية للزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكانى بالوادى والدلتا، والتغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على إيراد النيل والاحتياجات المائية المتزايدة.

من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة قومية على مدار 20 عاما ( 2017-2037 ) ضمن استراتيجية تنمية وادارة الموارد المائية فى مصر حتى عام 2050 وتتمثل فى أربع محاور والمعروفة باستراتيجية (4 ت) وفى مقدمتها (تحسين نوعية المياه ) من خلال استخدام تقنيات معالجة مياه الصرف الصحى منخفضة التكاليف بالقرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتدويـر المخلفات ونقل الصناعات من المدن القريبة من المجارى المائية إلى المدن الصناعية الجديدة وحظر تربية الأقفاص السمكية فى نهر النيل. وكذلك محور (تنمية الموارد المائية) عن طريق حصاد مياه الأمطار والسيول وتحلية مياه البحر والمياه المسوس وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالجة والمياه الافتراضية والزراعة خارج الحدود بالإضافة إلى محور (ترشيد استخدامات المياه) عن طريق ترشيد الاستخدامات فى كافة القطاعات وتأهيل البنية القومية للمنظومة المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.. فضلا عن محور (تهيئة البيئة المواتية) من خلال تطوير نظم تبادل المعلومات والبيانات وتطوير الإعلام المائى والمضى قدما فى رفع الوعى بقضايا المياه وتبصير جموع المواطنين بأهمية الحفاظ على مواردنا المائية وحمايتها من كافة اشكال الهدر والتلوث فضلا عن التشريعات والقوانين التى تضمن تنفيذ محاور الاستراتيجية بما يضمن الحقوق والواجبات.

من جانبه أكد القمص بوليس جميل ممثل الكنيسة عن الوجه البحرى بضرورة تكاتف كافة جموع المواطنين نحو الحفاظ على مورد المياه بإعتباره واجب دينى وأخلاقى حثت عليه كافة الاديان السماوية مشيرا بانه يتم القاء صلوات خاصة بنعمه المياه داخل الكنيسة المصرية، مطالبا جموع المصريين بكافة انحاء الجمهورية من مسلمين وأقباط بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وعدم تلويث المجارى المائية ونهر النيل لانه شريان الحياة الوحيد فى البلاد حيث نعتمد على نهر النيل بشكل اساسى فى شتى مجالات الحياة.

وفى ضوء المناقشات التى دارت خلال الندوة اختتمت فاعليات الندوة بنقل إشادة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بجهود الهيئة العامة للاستعلامات والكنيسة المصرية وحرصهم على نشر الوعى وثقافة ترشيد استخدامات المياه بما يضمن حقوق الأجيال الحالية وأجيال المستقبل، وتم عرض عدد من التوصيات أهمها تفعيل المسئولية المجتمعية لكل فئات المجتمع، إلى جانب وضع برنامج قومى للوعى المائى بنظام الخدمة العامه ينفذه الشباب فى كل أنحاء مصر، فضلا عن إعداد برامج إعلامية متكاملة تحت إشراف إدارة متخصصة للتوعية فى مجال المياه.