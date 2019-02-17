بمشاركة مجموعات قتالية.. حملة مكبرة لفرض السيطرة بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تواجد أمني مكثف لرجال الشرطة بالبوابة الرابعة لمنطقة حدائق الأهرام بماحفظة الجيزة، اليوم الأحد، حظي بتساؤلات الأهالي عن السبب خاصة بعد 48 ساعة من حادث السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل".
وأعدت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، حملة مكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات ورفع المعوقات من الطريق العام، وتحقيق التواجد الشرطي الفعال.
وشهدت الحملة التي يقودها اللواء حسن الدماطي مساعد مدير أمن الجيزة لشرطة المرافق مشاركة عناصر من الجيش والشرطة مدعومين برجال البحث بفرقة الهرم ومجموعات قتالية.
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