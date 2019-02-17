حل لغز العثور على جثتي زوجين داخل الحمام بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، على جثتي زوجين داخل شقتهما بمنطقة التعاون في الطالبية.

وكشفت معاينة المقدم محمد غراب، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، أنه أثناء استحمام الزوجين في الحمام، أصيبا بحالة اختناق إثر استنشاقهما بخار الماء، وعدم وجود شبهة جنائية.

وتبين أن الزوجين في العقيد الثالث من العمر، وأفاد مفتش الصحة بعدم وجود صابات ظاهرية، وأن الوفاة طبيعية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.