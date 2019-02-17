المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق مطبعة بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة رجال الشرطة والحماية المدنية بالجيزة عن ملابسات حريق اندلع بمطبعة في منطقة فيصل، اليوم الأحد.

وتبين بالمعاينة أن حريقا محدودًا اندلع بمطبعة مجاورة لكنيسة بشارع الموسكي بمحطة التعاون، لم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

سرعة وصول رجال الإطفاء تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، حالت دون امتداد النيران إلى باقي الطوابق في العقار، ونتج عنه احتراق جهاز حاسب آلية، وطابعة وبعض محتويات المحل.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.