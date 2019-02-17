رئيس هيئة نظافة القاهرة يعد بحل مشكلة القمامة في المعادي منتصف مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وعد اللواء محسن محمد، رئيس هيئة نظافة القاهرة، بحل مشكلة القمامة في حي المعادي منتصف مارس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: "هنزل حي المعادي وسأتجول يوم 1 أبريل المقبل، بصحبة المحافظ وسكرتير عام المحافظ لمتابعة ما سيتم على أرض الواقع".

وكانت اللجنة قد ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب حسن بسيوني حول تزايد القمامة في شوارع المعادي بسبب عدم جدوى الاستعانة بالكناسين وعدم تدخل المسئولين بالحي للقيام بدورهم سواء بالرقابة أو الإشراف.​