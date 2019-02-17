لدعم الاستقرار.. 13 لجنة نقابية تؤيد تعديل الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت 13 لجنة نقابية من مختلف النقابات والمحافظات تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستقرار داخل الوطن، وتحقيق مزيد من التقدم.

وأعلنت اللجنة النقابية للصناعات الهندسية بمحافظة الدقهلية، تأييدها للتعديلات الدستورية.

كما أعلنت اللجنة النقابية بالبساط، مركز ومدينة طلخا، عن دعمها وتأييدها للتعديلات الدستورية من أجل استقرار الوطن واستمرار مسيرة التنمية.

وأيدت شركة مصر للزيوت والصابون، بكافة مؤسساتها، تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة.

وقالت الشركة، في بيان، إن تعديلات الدستور تهدف إلى خلق مؤسسات دولة قوية، وإنشاء مجلس الشيوخ، وتدعيم أمن المواطن، وتمثيل قوي للمراة وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب زيادة مدة الرئاسة إلى 6 أعوام.

وأيدت اللجنة النقابية للنقل البري بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، تأييدها للتعديلات الدستورية.

كما أعلنت اللجنة النقابية بأوقاف الدقهلية، عن كامل دعمها وتأييدها للتعديلات الدستورية، وذلك لاستمرار مسيرة الانجازات خلال فترة زمنية قصيرة.

ودعت اللجنة المواطنين إلى المشاركة في التعديلات الدستورية، لتحقيق رفعة شان الدولة المصرية.

وأيدت نقابة العاملين بشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، تعديلات الدستور، من أجل التنمية والاستقرار والبناء.

وأعلنت اللجنة النقابية بميت العامل بمركز أجا، تأييدها ودعمها للتعديلات الدستورية المرتقبة، من أجل استقرار الوطن واستمرار مسيرة العطاء والتنمية.

كما أيدت اللجنة النقابية ببلقاس، التابعة لاستصلاح الأراضي، التعديلات الدستورية، لدعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وأعلنت اللجنة النقابية الفرعية بالدقهلية، التابعة لاستصلاح الأراضي، تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة.

وأيدت اللجنة النقابية بالنقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، بميت محمود، مركز المنصورة، تأييدها للتعديلات الدستورية.

وأيدت اللجنة النقابية بدماص، مركز ميت غمر، التابعة للنقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، تعديلات الدستور.

كما أيدت اللجنة النقابية بميت محمود بالمنصورة، التابعة للنقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، تعديل الدستور لدعم استقرار الوطن.

وأعلنت اللجنة النقابية لعمال الزراعة والصيد بالمنزلة، تأييدها للتعديلات الدستورية من أجل ضمان استقرار الوطن.