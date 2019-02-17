"تنسيقية شباب الأحزاب": نؤكد دعمنا للقوات المسلحة في تصديها للإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصارك:

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شهداء الواجب الذين استهدفتهم يد الإرهاب الغاشم في كمين جودة 3 بحي الصفا، بمدينة العريش.

وقالت التنسيسقة، في بيان، اليوم الأحد: "تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي لأهالي الشهداء وذويهم ولجموع الشعب المصري، ونؤكد في هذا الصدد دعمنا الكامل للقوات المسلحة الباسلة في تصديها للحرب على الإرهاب، الذي يريد أن يعصف باستقرار مصر ويوقف مسارها نحو الاستقرار والتنمية".

وأكدت التنسيقية، تجديد الثقة في أبطال القوات المسلحة، داعية أن يحفظهم الله من كل شر وسوء، وبالرحمة للشهداء الأبرار، والصبر لذويهم.