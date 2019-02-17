أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة لنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة بكفر الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة لنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة بكفر الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة كفر الشيخ، ندوة لأمانة المرأة في مقر الحزب بمركز بيلا لنشر ثقافة العمل الحر والتشجيع على المشروعات الصغيرة تنفيذا لسياسة الدولة في هذا المجال حاضر فيها رضا الرفاعي مفتش جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركزي ببيلا والحامول.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، إن الندوة درات حوارات مع السيدات والفتيات حيث تم الاتفاق على عمل مجموعة من الدورات التدريبية في مجال الأشغال اليدوية والصناعات البسيطة المعتمدة على منتجات الألبان.

وأضافت أمانة الحزب، أنه تم الاتفاق على أهمية التنسيق مع الوحدات الحزبية لمعرفة المشروعات الصغيرة التي يمكن إقامتها في الوحدات تحت إشراف الحزب جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة العجمي أمينة المرأة بالمحافظة ونادية عويضة عضو هيئة المكتب.

وعلى هامش الندوة قامت أمينة المرأة بإجراء مقابلة مع مسئول بجهاز تنمية المشروعات حسين عمر للتعرف على ما يقدمه الجهاز من خدمات في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بداية من فكرة المشروع ودراسة الجدوى حتى يتم التنفيذ ثم المشاركة في المعارض لتسويق المنتجات.

ويأتي ذلك تمهيدا لبداية سلسة من الندوات وورش العمل لنشر ثقافة العمل الحر بين السيدات والفتيات في إطار خطة الأمانة العامة المركزية لحزب مستقبل وطن بجميع محافظات الجمهورية.