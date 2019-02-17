أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة لنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة بكفر الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة لنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة بكفر الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، إن الندوة درات حوارات مع السيدات والفتيات حيث تم الاتفاق على عمل مجموعة من الدورات التدريبية في مجال الأشغال اليدوية والصناعات البسيطة المعتمدة على منتجات الألبان.
وأضافت أمانة الحزب، أنه تم الاتفاق على أهمية التنسيق مع الوحدات الحزبية لمعرفة المشروعات الصغيرة التي يمكن إقامتها في الوحدات تحت إشراف الحزب جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة العجمي أمينة المرأة بالمحافظة ونادية عويضة عضو هيئة المكتب.
وعلى هامش الندوة قامت أمينة المرأة بإجراء مقابلة مع مسئول بجهاز تنمية المشروعات حسين عمر للتعرف على ما يقدمه الجهاز من خدمات في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بداية من فكرة المشروع ودراسة الجدوى حتى يتم التنفيذ ثم المشاركة في المعارض لتسويق المنتجات.