أخبار مصر | وزيرة الصحة: مسح 75% من المستهدف في مبادرة فيروس سي بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: مسح 75% من المستهدف في مبادرة فيروس سي بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، مستشفى أرمنت، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وحرصت وزيرة الصحة، على تفقد اقسام المستشفى حيث أشادت بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشيرة إلى أن مستشفى أرمنت، هي إحدى المستشفيات التي تم اختيارها ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، نظرًا لجاهزيتها العالية، وبما تضمه من كوادر طبية على أعلى مستوى.

وراجعت هالة زايد، خلال زيارتها ملفات مرضى الغسيل الكلوي، ونتائج عينات المياه، مشددة على ضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لكافة النتائج، كما اطمأنت على تقديم الخدمة الطبية لمرضى الغسيل الكلوي على الوجه الأكمل، حيث تقدم وحدة الغسيل الكلوي الخدمة لـ189 مريضًا شهريًا إجمالي عدد جلسات 2457 جلسة غسيل كلوي.

وأعلنت وزيرة الصحة، خلال تفقدها وحدة الفيروسات الكبدية، الانتهاء من فحص 600 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار " 100 مليون صحة"، بنسبة تخطت ال 75% من المستهدف بالمحافظة، مشيرة إلى أنه تم صرف علاج ل 6 آلاف و 670 مريض من إجمالى 9 آلاف مريض مصابون بالفيروس، وجار صرف العلاج تباعا.

وأكدت أن مستشفى ارمنت هى إحدى المستشفيات الحكومية و التى تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية،حيث بلغت نسبة الاشغال بالمستشفى اكثر من 88%، مشيرة إلى أنه خلال الشهر الماضي استقبل قسم الطوارئ 6 آلاف و 508 مواطن، وتردد على العيادات الخارجية 5 آلاف و 954 مواطن، كما تم إجراء 145 عملية جراحية مابين بسيطة ومتوسطة وكبري، خلال الشهر الماضي.

واستمعت وزيرة الصحة، لمقتراحات الفريق الطبى بالمستشفى، ووعدت بتنفيذ كافة الاقتراحات بما يساهم في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم للاطقم الطبية العاملة بالمستشفى.