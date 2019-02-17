انت الان تتابع رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس تنمية الصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لمدة 3 سنوات، برئاسة اللواء سامي حسن منصور الشناوي وعضوية: اللواء أركان حرب صلاح حلمي عبد المطلب ممثلا لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور عصام جلال حسن شعت ممثلا لوزارة التنمية المحلية، محمد بكر محمود بكر ممثلا لوزارة المالية، الدكتور محمد فتحي حافظ صقر ممثلا لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أسامة محمد حسين الظاهر ممثلا لوزارة الموارد المائية والري.

كما يضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة عضوية معتز بالله مدحت يكن مصطفى الجندي ممثلا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أيمن أحمد حلمي ممثلا لجهاز المخابرات العامة، المهندس محمد زكي السويدي ممثلا لاتحاد الصناعات المصرية، عمرو إبراهيم أبو العيون ممثلا لاتحاد الغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى الدكتور طارق عبد