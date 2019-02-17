مصر تطلق أول منصة قضائية إفريقية إلكترونية

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المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا
دشن المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية، بحضور 125 رئيس محكمة دستورية وعليا وجمعية دستورية بالقارة السمراء، يمثلون 45 وفدا من المشاركين في المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وتأتي المنصة القضائية الإلكترونية، كاستجابة مصرية 100% لتوصيات المؤتمر رفيع المستوى في دورته السابقة، وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التعاون مع دول القارة الإفريقية، ويتزامن انطلاق المنصة في مستهل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
وأكد جبالي أن القضاء الدستوري هو من يحمي ويصون الحقوق، لذلك تم إطلاق المنصة الالكترونية التي ستحتوي على جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية في إفريقيا وشرح مضامينها.وتستهدف المنصة الإلكترونية تبادل الأحكام القضائية بين دول القارة، وتبادل الخبرات وإقامة الحوار حولها وشرحها لتعظيم الاستفادة،
وأكد جبالي أن القضاء الدستوري هو من يحمي ويصون الحقوق، لذلك تم إطلاق المنصة الالكترونية التي ستحتوي على جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية في إفريقيا وشرح مضامينها.
وتستهدف المنصة الإلكترونية تبادل الأحكام القضائية بين دول القارة، وتبادل الخبرات وإقامة الحوار حولها وشرحها لتعظيم الاستفادة، فضلا عن إتاحة فرص التدريب وتبادل الخبرات بين القضاة بمختلف الدول عبر المنصة الإلكترونية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شارك أمس السبت، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر بمشاركة وزراء العدل، والدولة لشئون مجلس النواب، الهجرة والمصريين بالخارج، والكهرباء، بالإضافة إلى الوفود المشاركة ورؤساء الهيئات القضائية.
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