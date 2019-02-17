انت الان تتابع السيسي يستعرض خطط استئناف نشاط مرسيدس بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شركة مرسيدس

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته بميونيخ، مع إيكارت فون كلايد نائب رئيس مجموعة (دايملر أيه جي)، التي تضم "مرسيدس للسيارات" ضمن شركاتها، سبل تعزيز التعاون مع المجموعة، بحضور ماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز للسيارات المسئول عن قطاع الإنتاج. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم استعراض خطط شركة مرسيدس لاستئناف نشاطها فى مصر لإنتاج وتجميع السيارات، ودراسة سبل تطوير هذا النشاط ليشمل مشروعات السيارات الكهربائية والطرق الذكية وخدمة المواصلات في المدن الذكية وخدمة أتوبيس النقل العام السريع.

وأضاف راضي، أنه سيتم الأخذ في الاعتبار مراعاة تزايد نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ونقل التكنولوجيا، فضلا عن الاهتمام بتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية والإقليمية، موضحا أن السيسي أعرب عن ترحيبه بالبيان الذي أصدرته شركة مرسيدس، شهر يناير الماضي، بشأن استئناف نشاطها في مصر، مؤكدا الحرص على تكثيف