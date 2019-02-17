شكرا لقرائتكم خبر عن الطيب خلال استقباله وزير التعليم: ضرورة دعم التعليم الأزهري باعتباره ضمانة الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، الأحد، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الأزهر والوزارة في إطار المنظومة الوطنية لتطوير التعليم.

قال شيخ الأزهر، خلال اللقاء، إن التعليم الأزهري هو باعث نهضة مصر الحديثة، وعلى أساسه قامت كل أشكال التعليم في مصر، مؤكدًا أهمية دعم التعليم في الأزهر لأنه يمثل ضمانة الاستقرار والتعايش المجتمعي في مصر والعالم العربي والإسلامي، كما أنه يربي أبناءه على التعددية وقبول الاختلاف واحترام الآخر وحب الوطن والانتماء له.

وأكد شيخ الأزهر أهمية التنسيق والتعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجهه، موضحًا أن بناء الوطن لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاهتمام بالتعليم وبناء مواطن قادر على النهوض بمجتمعه.

من جانبه، أطلع وزير التربية والتعليم شيخ الأزهر على نتائج التعاون المشترك في مجال تطوير نظم ومناهج التعليم، مبينًا أن الأزهر يمتلك خبرات طويلة في مجال التعليم ولديه كوادر مؤهلة للتعامل مع أحدث الوسائل والطرق التعليمية.