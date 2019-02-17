شكرا لقرائتكم خبر عن «محشي وبط وحلبسة».. فعاليات احتفال مهرجان «800 سنة منصورة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«محشى وبط وفطير مشلتت وحلسبة وترمس وفول مدمس».. مأكولات شعبية قدمتها جامعة المنصورة بالخيمة التراثية لزوار مهرجان «800 سنة منصورة».

اصطحب الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة ضيوف المهرجان يتقدمهم الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور كمال شاروببم، محافظ الدقهلية، وعمداء الكليات لزيارة الخيمة التراثية التي قدم خلالها طلاب الجامعة عروض عن معركة المنصورة ضد الحملة الصليبية، وبعض المأكولات الشعبية المعروفة.

بدأت الخيمة التراثية، بجناح الوجبة الشعبية الأولي وهي بعربية الفول والطعمية مع العيش البلدي المخبوز ساخنا والبصل الأخضر، ثم توجه الضيوف لجناح «مراسم السبوع»، فيما أحضر المنظمون طفل رضيع لتقديم مراسم السبوع.

وفي جناح «دوار العمدة»، قدم طلاب الجامعة المحشي والبط والفطير المشلتت على الطبلية، وبجوارهم وابور الجاز والتليفزيون الأبيض والأسود، إذ حرص الضيوف علي التناول من الطعام بعدما رحب بهم العمدة، يجسد دور العمدة.

كما جسد طلاب كلية الآداب مولد الشيخ حسانين، أشهر موالد الدقهلية، ووضعوا في منتصفه مجسم للمقام وحوله انتشرت المراجيح وقدموا للضيوف الترمس.

وقال الدكتور محمود الجعيدي، عضو اللجنة العليا للمهرجان، إن الخيمة التراثية، إحدى الخيام الرئيسية في المهرجان بالإضافة للخيمة الثقافية والفنية.