شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع عددًا من المشروعات والخدمات بقرية «كوم الحجر» بالحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عددا من المشروعات بقرية كوم الحجر بالحامول، مع اللواء محمد البنداري، السكرتير العام للمحافظة، في ضوء الاستجابة لطلبات المواطنين وأعمال اللجنة المشكلة من أحمد جبارة، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، والمهندس إبراهيم متولى محمد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ.

تضمنت الزيارة المرور على وحدة الشؤون الاجتماعية بقرية كوم الحجر، إذ تم إصدار قرار إزالة للمبنى وإصدار قرار تخصيص وإخطار مديرية التضامن الاجتماعي به لإدراجه بالخطة الاستثمارية للمديرية للتنفيذ.

وبشأن مكتب البريد بالقرية، تمت معاينة المقر وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار قرار تخصيص له وإخطار الهيئة القومية للبريد لإدراج المكتب ضمن الخطة الاستثمارية للعام ٢٠١٨م/٢٠١٩م الخاصة بالهيئة، ويوجد مكتب بريد حالياً بالقرية لخدمة أهالي القرية.

وبشأن ملعب الشباب والرياضة، تم التنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بوزارة الشباب والرياضة لتكليف الإنتاج الحربى بسرعة تنفيذ الملعب استجابةً للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وبشأن الطب البيطري بقرية كوم الحجر حيث صدر لها قرار إزالة وسيتم إدراجها سنويا بالخطة الاستثمارية للمديرية ولحين توفير الاعتماد المالي للإحلال والتجديد وقامت المديرية بتأجير مقر للوحدة البيطرية بالقرية وتؤدى الخدمة البيطرية، وبشأن مشروع الصرف الصحي بالقرية أفاد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأنه تمت مخاطبة الهيئة المصرية العامة للمساحة لسرعة إيفاد اللجنة الخاصة بإعادة التثمين لموقع محطة المعالجة للتنفيذ.

وحول الكثافة بالفصول بمدرسة كوم الحجر الابتدائية، أفاد مدير هيئة الأبنية التعليمية بأن عدد فصول مدرسة الوحدة المجمعة بكوم الحجر الابتدائية المشتركة ١٤ فصلا بعدد طلبة ٨٧٨ طالبا بكثافة ٦٣ طالبا في الفصل، وفصول مدرسة كوم الحجر الإعدادية ١١ فصلا بطلبة ٣٠٨ طلاب بكثافة ٢٨ طالبا في الفصل.

كما اقترح حلها على مرحلتين، المرحلة الأولى تحويل المدرسة الإعدادي واستخدامها كمدرسة ابتدائي والعكس لتصبح الكثافة ٤٠ طالبا في الفصل بدلاً من ٦٣ طالبا في الفصل بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وموافقة مجلس الامناء بالمدرستين (الابتدائي + الإعدادي) المرحلة الثانية مع تدبير قطعة أرض لحل الكثافات بالقرية، كما سيتم فتح الفترة المسائية بالمدرسة الإعدادية بكوم الحجر بعد موافقة مدير الإدارة التعليمية بالحامول بالتنسيق مع التعليم الإبتدائى والإعدادى ومجلس أمناء المدرستين.

وأعرب محافظ كفرالشيخ عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: «إننا جميعًا مشاركون في المسؤولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ».