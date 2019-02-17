شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تهيب بالمواطنين التعامل مع الجهات الحكومية والتأكد من هوية ممثليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين، ضرورة التعامل بشكل رسمي مع الجهات الحكومية، والتأكد من هوية الأشخاص والجهات التي يمثلونها، وذلك في إطار انتشار ظاهرة انتحال صفة بعض الموظفين العموميين بالدولة، وخاصة المسئولين بالجهات الرسمية والسيادية .

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن عددا من المواطنين استجابوا لذلك مما كان له بالغ الأثر في قيام الهيئة بضبط منتحلي الصفة، وأصحاب النفوذ «المزعوم»، حيث نجحت الهيئة في ضبط «م.ع» دبلوم فني صناعي، لانتحاله صفة محام عام أول بالنيابة العامة، وبحوزته بطاقة شخصية مزورة منسوب صدورها إلى وزارة العدل، حيث استغل صفته «المزعومة» بالتردد على المصالح والجهات الحكومية، والتدخل لإنهاء مصالح المواطنين نظير حصوله على مبالغ مالية .

كما تم ضبط «ط.ف.م» الشهير ب «ط. رحيم») منتحلاً صفة مستشار الدولة للأمن القومي للمعلومات لاحتياله على أربعة مسئولين بالدولة ومواطنين أخرين لتحقيق منافع ماديه لنفسه، وضبط أيضا «أ.ف.م») لانتحاله صفة عميد بهيئة الرقابة الإدارية، وذلك للاحتيال على عشرة مواطنين زاعما قدرته على إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية ليحصل لنفسه على مبالغ مالية مقابل ذلك .

وفي ذات السياق، ضبطت الهيئة بمحافظة السويس المدعو: «ك.أ.ح» موظف سابق بالمعاش بإحدى شركات التأمين، منتحلاً صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية للاحتيال على بعض التجار والأطباء والجمعيات وأصحاب الشركات، بغرض الحصول على مبالغ مالية لمساعدة الحالات الإنسانية مدعيا منحها لغير القادرين، وتم عرض المتهمين على النيابات المختصة التي قررت حبسهم.