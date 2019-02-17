شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المالديف لتعزيز التعاون الديني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وفدًا رفيع المستوى برئاسة على زاهر، رئيس ديوان رئيس جزر المالديف، والدكتور أحمد زاهر على، وزير الشؤون الإسلامية، والدكتورة عائشة على، وزيرة التربية والتعليم بالمالديف، لتعزيز التعاون على المستوى الديني.

خلال اللقاء، استعرض المفتي جهود الدار في ملف مواجهة التطرف والإرهاب، وتأهيل أئمة مساجد المسلمين في الخارج ليكونوا قادرين على مواجهة الأفكار المتطرفة وموجات الإسلاموفوبيا ومساعدة المسلمين على الاندماج داخل مجتمعاتهم بشكل إيجابي.

وتطرق علام إلى مشروعات جديدة أطلقتها الدار، كما المنصة الإلكترونية التي تضم 2000 ساعة صوتية ومرئية بهدف المشاركة الفاعلة في تجديد الخطاب الديني، ووحدة «الرسوم المتحركة» لعرض والرد على الأفكار المغلوطة، فضلا عن «المؤشر العالمي للفتوى» الذي أطلقته الدار خلال مؤتمرها العالمي في أكتوبر الماضي، وهو أول مؤشر من نوعه في هذا المجال، تنفذه وحدة الدراسات الاستراتيجية بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وفي نهاية اللقاء، أبدى الدكتور شوي علام استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لمسلمي المالديف على كافة المستويات والأصعدة، خاصة في مجال تدريب وتأهيل المفتين.

من جانبه، ثمَّن رئيس ديوان رئيس جمهورية المالديف جهودَ دار الإفتاء في خدمة عموم المسلمين، مُبديًا تطلعه إلى تعزيز التعاون الديني والعلمي بين الدار وبلاده، والاستفادة من خبراتها المتنوعة.

كما قدم دعوة رسمية من رئيس المالديف إلى المفتي لزيارة بلاده وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.