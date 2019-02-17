شكرا لقرائتكم خبر عن صفوت حجازي ينام أثناء فض أحراز «التخابر مع حماس».. والمحكمة تأمر الأمن بإبعاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس».

عُقدَت الجلسة برئاسة المستشار، محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، حسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

وخلال فض الأحراز، لاحظت المحكمة نوم صفوت حجازي بطول المقعد، وكأنه «نائم على سرير»، الأمر الذي يُعد إهانة للمحكمة، فأمرت أفراد الأمن بإبعاده عن حضور المحاكمة، نظرًا لعدم التزامه بآداب الجلوس.