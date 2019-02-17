شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان خلال جولته بـ«الأهرام»: هدفي إعادة الهيبة.. و«سلامة» كان إضافة للنقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح نقيبا للصحفيين، إن وجود عبدالمحسن سلامة، رئيسا لمجلس إدارة الأهرام ونقيبا للصحفيين كان إضافة على رأس المؤسستين، بحسب تعبيره.

وأضاف «رشوان»، في كلمته خلال جولة له بمؤسسة الأهرام: «أختصر ما لديّ في لم الشمل وهيبة النقابة، نتطلع إلى الأفضل وأن يكون هذا هو شعار النقابة، وهذا الشعار يمكن أن يستمر لعشر سنوات مقبلة فهو شعار بسيط يلخص نقابة الصحفيين، فإذا ما التأم شمل الصحفيين عادت هيبتهم، فالهيبة ليست أن نخيف أحدا ولكن ألا نخاف من أحد».

وتابع: «الريشة اللي على رأس الصحفي هي ريشة على رأس المجتمع، واختفائها تعني أن المجتمع مكسور الجناح، ومجالس النقابة دائما كان يمثلها كل أطياف المجتمع لكن المهم أن تعمل بتناغم وأن تعبر عن المهنة».