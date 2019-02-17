شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُعيد الزي الموحد «وقار» المعلم؟.. اللون «رصاصي» وبسعر الجملة «120 جنيهًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مُنذ أيام، اقترح محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، فرض زي موحد للمعلمين، تحت شعار: «إزالة الفوارق الاجتماعية بين المعلمين في مدارس المحافظة المختلفة»، على أن يتم تفصيل الزي بمدرسة التعليم الفني بالمحافظة، بسعر الجملة وليس صفقة ربحية، إذ يقوم الطلاب بتفصيل الملابس، على أنْ يتحمل المعلم 50% من سعر الزي، وتتحمل المحافظة الـ50% الأخرى، وفقًا لتصريحات، الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم.

«هل يعيد الزي الموحد وقار المعلم؟».. اعترض عدد كبير من المعلمين على الفكرة، لكن «التداوي» أكد أن الهدف من قرار تخصيص زي موحد لمعلمي المحافظة أن يتمكن الطلاب وأولياء الأمور التفريق بين المعلمين والإداريين والخدمات المعاونة في المدارس، بالإضافة إلى إزالة الفوارق بين المعلمين وإعطاء شكل مميز يليق بهم، حيث تم تخصيص جاكت «رصاصي» للمعلم، و«بنى» للمعلمة، أما اللون الأسود فتم تخصيصه للإداري، كما تم تخصيص اللون الأزرق للخدمات المعاونة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عمر نائب، وزير التعليم لشؤون المعلمين، في رسالة للمعلمين أنه لا يوجد ما يُستدعى كل ذلك الجدل دون داعٍ سوى تشتيت أي مجهود تعمل عليه الوزارة حاليا، مضيفا أن موضوع الزي الموحد تجربة محلية في إحدى المحافظات كمبادرة محمودة تستدعى البحث والتقييم.

أما فيما يخص الوزارة فحاليا يتم إعداد كتاب دوري ينظم هذا الموضوع ضمن الإجراءات التنظيمية التي نعمل عليها لتغيير صورة المجتمع ووضع المعلم في المكانة الرفيعة التي يستحقها، وقريبا سيتم الإعلان عن تلك الخطة وآليات تنفيذها.

وقال إن الوزارة الحاليّة تعمل من أجل المعلم ولا نعد بشيء إلا ويتم تنفيذه والقرائن على ذلك كثيرة تستدعى مجلدات للإشارة إليها، لذا نرجو الانتظار قليلا ومنح الوزارة الفرصة لاستكمال خطتها القومية من أجل بناء إنسان مصري متمكن مسلح بالمعرفة والثقافة الرفيعة وعمادها هو المعلم.

«تجربة محمودة»

من جانبه، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «لا يوجد ما يستدعى كل ذلك الجدل، وهل المقصود تشتيت أي مجهود تعمل عليه الوزارة حاليا»، مضيفًا: «الزي الموحد تجربة محلية فى إحدى المحافظات كمبادرة محمودة تستدعى البحث والتقييم».

وتابع: «أما فيما يخص الوزارة فحاليا يتم إعداد كتاب دوري ينظم هذا الموضوع ضمن الإجراءات التنظيمية التي نعمل عليها لتغيير صورة المجتمع، ووضع المعلم فى المكانة الرفيعة التي يستحقها، وقريبا سيتم الإعلان عن تلك الخطة وآليات تنفيذها».

وقال نائب وزير التربية والتعليم: «أخيرا الوزارة الحاليّة تعمل من أجل المعلم ولا نعد بشيء إلا ويتم تنفيذه، والقرائن على ذلك كثيرة تستدعى مجلدات للإشارة إليها، لذا نرجو الانتظار قليلا ومنح الوزارة الفرصة لاستكمال خطتها القومية من أجل بناء إنسان مصري متمكن مسلح بالمعرفة والثقافة الرفيعة عمادها هو المعلم».

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن تكلفة البالطو تصل إلى قرابة 120 جنيها.

توقيت غير مناسب

وقال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، على ما أثير حول تطبيق الزي الموحد للمعلمين، إن التوقيت غير مناسب، ولا يوجد وقت للانشغال بقضية فرعية جدًا، خلال تصريحات له لبرنامج «المصري أفندي»، المُذاع على فضائية القاهرة والناس، مضيفًا: «يدونا القماش ونفصله إحنا، عشان يكون حاجة تليق بالمعلمين».

ليست مبادرة قومية

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون صدر أي تصريح من قبل الوزارة يتعلق بزي موحد للمعلمين والإداريين العاملين في المدارس الحكومية، كما لم يصدر عن الوزارة أي تصريحات بخصوص تحمل المعلم أي مبالغ مادية (50% من التكلفة) كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور طارق شوقي في هذا الإطار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك،» أن مبادرة توحيد الزي المدرسي للمعلمين انطلقت من محافظ الوادي الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر إلى هذه المبادرة باهتمام وتتابعها، ولكنها ليست مبادرة قومية على مستوى الدولة في الوقت الحالي.

وقال الوزير إنه إذا أراد البعض معرفة المزيد فليتوجهوا بالسؤال إلى السيد المحافظ أو مدير المديرية في الوادي الجديد.

وأضاف أن «رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة ولذلك أتمنى أن نتعاون جميعا في تشجيع كل محاولات الإصلاح صغرت أو كبرت وأن نتعاون على تطوير الأفكار بحوار إيجابي مع الابتعاد عن نقل معلومات لا صاحب لها يوما بعد يوم وبلا مرجعية كي نجلد أنفسنا ونحطم من اجتهد ونوقف قطار التقدم، أما السخرية من كل شيء والجدل غير الهادف فلن يساعد الوطن ولن يساعد من يجتهد للإصلاح».