فبراير.. وش الخير على الاقتصاد المصري (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشائر الخير تهل على الاقتصاد المصرى خلال شهر فبراير الجارى، حيث تسلمت مصر 2 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد، وارتفعت أرصدة مصر من الاحتياطي الأجنبى إلى 42.616 مليار دولار.

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