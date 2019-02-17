شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هيئة السكة الحديد، بإعداد الدراسات الاستشارية اللازمة لتنفيذ خط سكة حديد يربط الفيوم بمدينة 6 أكتوبر ضمن خطة السكة الحديد المزمع إنشاؤه ليربط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب احاطة، مقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن مواجهة أبناء محافظة الفيوم مشكلة ازدحام المواصلات، التى تنقلهم من الفيوم إلى الجيزة والقاهرة وأكتوبر، وذلك خلال أيام بداية الأسبوع، وكذلك يوم الخميس فى الانتقال للعودة إلى الفيوم.

وقال النائب أشرف عزيز إسكندر، إن الفيوم سيئة الحظ لعدم وجودها على خط السكة الحديد لمحافظات الصعيد، كما أن خط السكة الحديد المستخدم حاليا غير مناسب حيث يستهلك فى رحلة السفر أكثر من ضعفى الوقت بخلاف أن عربات القطار ليست على المستوى اللائق.

وأضاف إسكندر، أنه سبق وخاطبت وزارة النقل لضم الفيوم على الخط الجديد المزمع إنشائه، "خط العين السخنة – العلمين" مارا بمدينة أكتوبر، إلا أن رد الوزارة جاء بأن تتحمل الجهة الطالبة تكاليف مكتب استشارى للدراسة.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الفيوم فى حاجة إلى تكاتف الوزارات المعنية لحل مشكلة انتقالات ابناءها، مشيرا إلى ان هيئة السكة الحديد تعاقدت لاستثمار مساحة 5000 م من أراضيها داخل الفيوم، وهو ما تحقق منه مبالغ جيدة.

من جانبه أوضح أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن خط السكة الحديد المستخدم حاليا للفيوم، من الواسطى إلى الفيوم، هو متفرع، وفردى، وسرعته 70 كم/ساعة، وظروفه صعبة، لأن بعض المناطق ترتفع عن مستوى الطريق.

واستطرد رسلان: "قمنا مؤخرا، بتشغيل أربع قطارات من الفيوم للقاهرة، كما أن الفترة القادمة، ستشهد توسع عمرانى يصحبه إنشاء خطوط السكة الحديد، منها قطار من العين السخنة للعلمين، والذى سيمر على الفيوم، وأكتوبر والمرحلة الأولى ستكون من أكتوبر إلى العلمين، حتى عام 2023، ثم تبدأ محافظة الفيوم بعد ذلك المرحلة الثانية".

وعقب النائب أشرف إسكندرقائلا:"وفقا لحديث رئيس هيئة السكة الحديد، فان المشكلة لم تحل، حيث سبق وطالبنا بإعداد الدراسات اللازمة لمرحلة الفيوم، وهو الأمر الصعب علينا، وخاصة وأن ذلك ليس دورنا بل دور الهيئة" ليرد عليه أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، مؤكدا أن الموازنة المخصصة للدراسات حاليا تتعلق بالمرحلة الأولى فقط.

وتمسك النواب وفى مقدمتهم النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، بتولى الهيئة إعداد تلك الدراسات، ووعد رئيس هيئة السكة الحديد، باعدادها عقب انتهاء المرحلة الأولى من الخط الجديد.