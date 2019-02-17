شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: ننفذ 6 محاور كبرى على النيل بالصعيد لربط شرق وغرب النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتورهشام عرفات، وزير النقل اليوم اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة الطرق والكبارى والشركات المنفذة لمحاور النيل الجارى انشاؤها بصعيد مصر، وذلك بحضور اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، حيث تم تم استعراض معدلات التنفيذ فى عدد 6 محاور كبرى على النيل فى صعيد مصر تقوم وزارة النقل بإنشائها، تشمل كلابشة وقوص وسمالوط وديروط وعدلي منصور ودراو.

وتابع وزير النقل خلال الاجتماع وفق بيان صحفى معدلات التنفيذ فى كل مشروع تفصيليا، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن يتم تكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة وأن يتم موافاته بتقارير أسبوعبة، مطالبا هيئة النقل النهرى بتركيب الشمندورات الجديدة فى أماكن العمل بمحاور النيل لتأمين حركة الملاحة النهرية.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع على أن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري والأنفاق بالإضافة الى أعمال الطرق وتساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، منوها إلى وجود اهتمام خاص بتنمية الصعيد، حيث تم وضع على رأس أولويات وزارة النقل إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة فى الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وأن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد.

جدير بالذكر أن محور كوبرى كلابشة على النيل شمال محافظة أسوان، يبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 مترًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 800 مليون جنيه ويشمل عددا من الاعمال الصناعية تبلغ 10 كباري (كوبري النيل و 9 كباري علوية) بالإضافة الى عدد 6 أنفاق ويبدأ عند التقاطع مع الطريق الصحراوي الغربي وينتهي عند التقاطع مع الطريق الزراعي الشرقي حيث مدخل شرق النيل من الطريق الزراعى الغربى إلى الطريق الزراعى الشرقى بطول 7 كم و مدخل غرب النيل من الطريق الصحراوى الغربى إلى الطريق الزراعى الغربى بطول 16 كم ومخطط الانتهاء من هذا المشروع الحيوى الهام فى 30 /9 /2019 .

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بينما مشروع محور نقادة / قوص يربط شرق المحافظة بغربها من خلال كوبرى على النيل عند مدينة قوص يبلغ تكلفته الإجمالية 1.200 مليار جنيه ، يمتد الطريق الي الطريق الصحراوي الشرقي عبر 8 كبارى و6 انفاق لتسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل كما يمتد إلى الطريق الصحرواى الغربى عبر 5 كبارى و2 نفق بطول إجمالى للمحور 19 كم ، ويساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحرواى الغربى، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والاماكن الأثرية بالمنطقة وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل الي غرب النيل والعكس ومن المقرر الانتهاء منه يونيو 2020.

وفيما يتعلق بإنشاء محور ديروط علي النيل بدأ العمل في تنفيذ خوازيق النيل بالمجري الملاحي للمرحلة الاولى من المحور والذي يبلغ طولها 15.6 كم وعرض 21 متر وتبلغ تكلفتها الاجمالية 1.700 مليار جنيه وسيساهم المحو في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتي الطريق الصحراوي الغربي والحد من حوادث غرق المعديات المنتشرة بالنيل والتي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلي غرب النيل والعكس ويتكون المحور من 5 كبارى و7 أنفاق منهم كوبرى على النيل بطول حوالى 1000 م وكوبرى على السكة الحديد بطول 630 م أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعى وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية.

وبالنسبة لمحور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا فهو يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوي الغربي ، حيث يبلغ طوله 24 كم ، عرضه 21 مترا، بتكلفة 1.449 مليار جنيه ، ويتكون من كوبرى نيل ، و كوبرى سكة حديد ، وكوبرى فوق ترعة الإبراهيمية ، و29 كوبرى علويا، و16 نفقا، و2 بربخ، أعمال طرق ومداخل بطول 22 كم ومن المقرر الانتهاء منه يونيو 2020 ، بالإضافة إلى محور دراو على النيل بمحافظة أسوان ، حيث يربط بين الطريق الزراعى الشرقى "القاهرة - أسوان" بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة -أسوان" ويبلغ طوله 18 كم ، وعرضه 21 مترا ، بتكلفة 1.356 مليار جنيه، وكذلك محور عدلى منصور بمحافظة بنى سويف بطول 4.5 كم وتكلفة 800 مليون والذى تم تقسيمه اإى 3 قطاعات لسرعة الإنجاز.