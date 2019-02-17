بروتوكول تعاون بين قسم اللغة الروسية ومركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة منى فؤاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس صباح اليوم مراسم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين قسم اللغة الروسية و مركز بحوث الشرق الأوسط للدراسات المستقبلية بالجامعة، بحضور الدكتور صالح هاشم، رئيس الجامعة الأسبق، الدكتورة سلوي رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث وقع الدكتور أشرف مؤنس أستاذ التاريخ المعاصر بكلية التربية و مدير مركز بحوث الشرق الأوسط للدراسات المستقبلية بالجامعة، مع الدكتور محمد نصر الدين الجبالى، رئيس قسم اللغة الروسية بالكلية.

وخلال كلمتها أكدت منى فؤاد على أن البروتوكول يعد بمثابة النواة التي تمكن شباب الباحثين و الطلاب من زيادة الروافد التعليمية و التثقيفية قي مجال الدراسات اللغوية الروسية، مؤكدة علي أن قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس هو الأقدم علي مستوي الشرق الأوسط، وكانت نشأته منذ 60 عاما، و كل أعماله مرتبطة بالترجمات لرئاسة الجمهورية من خلال اساتذة القسم الكبار، مشيرة إلى دور القسم في توطيد العلاقات المصرية الروسية خلال فترة الستينيات.

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و خلال كلمته أكد الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط للدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس علي أن البروتوكول يأتي في إطار ايمان إدارة الجامعة بأهمية الدراسات الروسية و دور الطلاب في المساهمة بأعمالهم للترجمات الادبية الروسية من و الي العربية في إثراء الحياة الثقافية في مصر، مشددا على أن البروتوكول يتضمن في بنودة احتياج المركز الي ترجمة العديد من الكتب الروسية الي العربية من خلال الطلاب و تحت إشراف اساتذة القسم الروسي كنوع من النشاط الطلابي المتميز، و بدور المركز سيقوم بطباعة تلك الترجمات و عرضها في مكتبته مع حفظ الحقوق الادبية لترجمتها لصالح الطلاب.

كما تناول الدكتور محمد نصر الدين البروتوكول مشيرًا إلى أنه يوفر لشباب الدارسين التدريب المهني بجودة متميزة من خلال اعمال الترجمة التي سيتم إسنادها لهم تحت إشراف أساتذة القسم، كذلك سيتم خلال الفترة القادمة إنشاء شعبة متخصصة لدراسة اللغة الروسية تتبع المركز علي غرار مركز دراسات اللغة الإيرانية.