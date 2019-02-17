شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: 308 محاضر متنوعة خلال حملات رفع الإشغالات فى 3 أحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أنه فى إطار توجيها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات بشكل يومى، نفذت أحياء "السيدة زينب والشرابية والمعادى"، عدة حملات لرفع الإشغالات، اليوم الأحد.

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وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة ، لـ"الخليج 365"، أن الحملات أسفرت عن تحرير 40 محضر إشغال و250 محضر إزالة إدارية و3 أمر غلق محال مخالفة، و10 محاضر لباعة جائلين وإزالة 10 إعلانات مخالفة وتحرير 5 محاضر بيئة، بإجمالى 308 محاضر.

وأشار عوض، إلى أن الحملات ركزت على رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين ومحيط محطات المترو، ومحيط المنشأت العامة، والحيوية والمدارس.