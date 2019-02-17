"إعمار مصر" تسليم المرحلة الأولى من مبادرة "بيوت الخير" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

سلمت شركة إعمار مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وحدات المرحلة الأولى من "بيوت الخير" بمحافظة قنا، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وخالد عمران مدير مكتب قنا في مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لدى إعمار مصر لتقديم وحدات سكنية جيدة وتوفير فرص عمل ومشروعات توفر دخل لتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر استحقاقا.

وتستهدف مبادرة "بيوت الخير" بناء آلاف الوحدات السكنية بعدد من قرى ومحافظات مصر، على أن يتم خلال 3 مراحل، انطلقت المرحلة الأولى من المشروع منتصف عام 2018، وتهدف إلى ترميم وتأهيل 1000 منزل ودعم 500 مشروع توفير للدخل حيث يتم تنفيذ المشروع في 4 محافظات، "قنا، البحيرة، أسوان ومرسى مطروح" ويتم العمل في حوالي 50 قرية.

وتعمل المبادرة على تقديم وحدة سكنية لكل أسرة مستحقة مقابل كل وحدة تبنيها إعمار في مصر، بالإضافة إلى توفير مشاريع توفر دخل لهذه الأسر.