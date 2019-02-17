برلماني يطالب محافظ سوهاج بسرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم:

طالب النائب خالد صالح أبوزهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة، بسرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة في أقرب وقت.

وقال "أبوزهاد" في لقائه مع محافظ سوهاج أحمد الأنصاري، إن المحافظ وعد بسرعة الانتهاء من رصف الطرق وتوصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي لجميع قرى جهينة، مضيفًا أن المحافظ التقى العشرات من أهالي جهينة في اللقاء المفتوح مع الأهالي أمس؛ لبحث شكواهم في حضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف أن الجولة شملت أيضًا افتتاح الطريق المزدوج بميدان النصر الجديد، ووضع حجر الأساس لإقامة حديقة عامة، بالإضافة إلى تفقد مركز شباب جهينة، وأعمال الانشاء والتطوير بمستشفى جهينة المركزي، مؤكدًا أن المحافظ طالب بالعمل على سرعة تنفيذ تطوير مستشفى جهينة المركزي بعد توفير الاعتمادات المالية له.