تفاصيل زيارة وزيرة الصحة لمستشفيات قنا: 5 ملاحظات وتوجيهات عاجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، يرافقها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، عددًا من المنشآت الطبية بالمحافظة؛ للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وبدأت الوزيرة جولتها بتفقد مستشفى قفط المركزي التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، حيث أبدت عدم رضاها عن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث وجدت أن قسم الرعاية المركزة متوقف عن العمل، كما وجدت عددًا من المرضى بقسم الطوارئ يتلقون الخدمة الطبية جالسين على المقاعد، ووجهت على الفور التمريض وإدارة المستشفى بتدارك هذا الخطأ، وأشارت إلى أن غرفة الإنعاش تفتقد لمعايير الجودة، فضلًا عن عدم وجود قائمة واضحة لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقدت أقسام الحضانات والنساء والولادة، والغسيل الكلوي.

وأكدت وزيرة الصحة أن نسبة التشغيل بالمستشفى متدنية، الأمر الذي لابد أن يكون مقابله إعادة لتشغيل المستشفى بما يحقق أقصى استفادة من إمكانيات المستشفى لصالح المرضى.

يذكر أن سعة المستشفى 62 سريرًا، كما يحتوي على 8 أسرة رعاية مركزة، وغرفتين للعمليات الجراحية، و20 ماكينة غسيل كلوي.

كما تفقدت وزيرة الصحة المجمع الطبي التابع للتأمين الصحي، والمقرر أن يكون ضمن منظومة المستشفيات النموذجية بما يحتوى على تجهيزات على أعلى مستوى، حيث يتكون من 4 أدوار وبه كافة التخصصات الطبية، ويحتوي على 74 سريرًا، و10 أسرة رعاية مركزة، و18 ماكينة غسيل كلوي، ومعمل كيمياء، وpcr, وهرمونات، وقسم للأشعة، ولجنة لوسنتس، ومدرسة ومعد للتمريض.

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ووجهت الوزيرة بتوفير جهاز لقسطرة القلب للمرضى، كما وجهت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، بتوفير أدوية مرضى الكلى داخل وحدة الغسيل، حرصا على عدم تحملهم أى مشقة في حصولهم على العلاج.

كما تفقدت "هالة زايد" مركز أورام قنا، وحرصت على تفقد وحدة الطب النووى، وراجعت عدد المترددين على أقسام المركز.

وأشارت إلى أن المركز يقدم خدمة طبية ذات جودة عالية، حيث يحتوى على 100 سرير، ويتردد عليه 800 مريض شهريا، ويجرى 41 عملية جراحية شهريا، كما يتردد عليه 375 مواطن لتلقى العلاج الكيماوي شهريا، فيما يتردد حوالى 179 مواطن على عيادة الآلام بصفة شهرية.

وحرصت الوزيرة على مراجعة جاهزية واستعدادات المحافظة لاستقبال مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار" 100 مليون صحة"، والتي من المقرر أن تبدأ بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الثالثة مطلع مارس المقبل.

كما راجعت سير عمل مبادرة المسح الطبي لطلاب المرحلة الابتدائية للكشف المبكر عن "الأنيميا، والسمنة، والتقزم"، والتي انطلقت أمس الأحد، مشيرة إلى أن من يثبت إصابته سيتم إعطائه العلاج بالمجان.