"أوفر دوس".. وراء وفاة شاب السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:
كشفت تحريات المباحث، لغز العثور على جثة شاب داخل شقته بمدينة السلام شرق القاهرة، حيث اتضح أن السبب جرعة زائدة من المواد المخدرة.
وبينت المعاينة الأولية عدم وجود شبة جنائية في الواقعة، وأن الشاب توفي نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.
وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة "م.ن"، عاطل، متوفي داخل شقته بمدينة السلام، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.
تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
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