محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق محدود بإحدى المحلات التجارية بمنطقة فيصل، اليوم الأحد. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من محل أسفل عقار بمحطة التعاون. دفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات. نفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق محدود في محل أسفل عقار بفيصل دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.