"نهشته القطط".. تفاصيل العثور على جثة مسن في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

كشفت تحريات مباحث قطاع شمال القاهرة، في واقعة وفاة "مسن، 73 سنة" داخل شقته بمنطقة الساحل، أن 20 "قطة"، دأب المتوفي على تربيتها طيلة سنواته الأخيرة، نهشت أجزاء في كامل أنحاء جسده.

"نهش حيواني في مختلف أنحاء الجسد"، هكذا انتهى توصيف جثة المتوفي بعد معاينة المعمل الجنائي، والطب الشرعي المبدئي، إذ لاحظت فرق التحقيق، أثار أسنان القطط في أماكن متفرقة من جسد الرجل المتوفي.

وكشفت تحريات المباحث، أن القطط أكلت تلك الأجزاء على مدار يومين قبل انبعاث رائحة كريهة من شقته، ومعرفة الجيران بالحادث.

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تحريات المباحث، أكدت أن العجوز، كان يهوى تربية القطط الضالة، ويرعاها في شقته، التي يقطن فيها بمفرده منذ انفصال زوجته عنه من عدة سنوات، ويخرج بصفة يومية لشراء أكل لها، إلا أن الأهالي لاحظوا عدم خروجه، لمدة يومين فارتابوا في أمره، الأمر الذي دفعهم للذهاب إلى شقته للاطمئنان عليه.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغًا، للعميد حسام عبدالعزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، من أهالي شارع الورشة بمنطقة الساحل، بانبعاث رائحة كريهة من شقة في الطابق الثاني مقيم فيها موظف على المعاش.

أمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بانتقال قوة أمنية من المباحث، والتي قامت بدورها ببفتح باب الشقة، وتبين أن الجثة لشخص في مسن، وبينت المعاينة وجود نهش حيواني في العين واليده والساق.

عقب انتهاء المعاينة الجنائية والنيابة العامة، أصدرت الأخيرة، أمراً بنقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما كلّفت المباحث بإجراء تحريات مكثفة حول الواقعة.