المؤبد لـ"مصور" بتهمة قتل شاب في السلام بسبب خلافات مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمصور بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما في السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهم "عمر. ص. ا" 25 سنة، مصور، بقتل المجني عليه "محمد فؤاد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن سدد له طعنات استقرت إحداها بيسار عنقه والأخرى بيسار منتصف البطن "مطواة" ما أودت بحياته.

وقال "أحمد. ب" شاهد الإثبات أمام النيابة إنه عند ترجله بالطريق العام أبصر المتهم مشهرًا سلاحا أبيض "مطواة" في وجه المجني عليه متعديًا عليه بطعنتين إحداهما بعنقه والأخرى بالبطن ولاذ بالفرار.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية قيام المتهم بالترصد للمجني عليه، وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض، وما إن ظفر به حتى كال له طعنات من السلاح الأبيض، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.