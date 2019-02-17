"مسكن الزوجية" وراء الجريمة.. الحكم على متهم بقتل زوجته بجلسة 16 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

حجزت الدائرة 19 جنايات القاهرة، اليوم الأحد، الحكم على عامل رخام متهم بقتل زوجته في المطرية، بسبب خلافات أسرية لجلسة 16 أبريل المقبل.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغًا من الأهالي بالمطرية، بوقوع جريمة قتل ضحيتها ربة منزل لقت مصرعها على يد زوجها بسبب الخلافات الأسرية على أحقية مسكن الزوجية.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، كشفت المعاينة مقتل الزوجة "غادة. ع" 30 سنة، ربة منزل، على يد زوجها "إبراهيم. ش" بسبب نزاع على شقة الزوجية.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، لوجود خلافات بينهما وتمسكها في حقها في مسكن الزوجية بصفتها حاضنة وطلبها الطلاق منه، فطعنها في أماكن متفرقة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.