أخبار مصر | النقابة العامة للزراعة والري ولجانها الفرعية يعلنون تأييدهم للتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقابة العامة للزراعة والري ولجانها الفرعية يعلنون تأييدهم للتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، ولجانها النقابية بالبساط وبلقاس وبميت العامل والدقهلية تأييدها للتعديلات الدستورية.

وأعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.