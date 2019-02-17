أخبار مصر | مجلس "المحامين" يدين الحادث الإرهابي بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "المحامين" يدين الحادث الإرهابي بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدان مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، العملية الإرهابية الخسيسة التي هاجمت أمس السبت، أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتصدت لها قوة الارتكاز الأمني، واشتبكت معها.
وتقدم مجلس المحامين بخالص التعازى لأسر الشهداء والمصابين، ويؤكد دعمه الكامل للدولة المصرية وللجيش المصرى الباسل في حربهما ضد الإرهاب الغاشم، حتى يتم اقتلاعه من جذوره.
حفظ الله مصر آمنة مطمئنة، وحقق على أيدى أبنائها المخلصين النصر المبين.
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تدين الحادث الإرهابي بسيناء
أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس السبت، أحد المواقع الأمنية بشمال سيناء، والذي تصدى له جنودنا بكل بسالة، بينما قدم آخرون منهم أرواحهم فداءً للوطن الغالي.
وأضافت: "خالص العزاء لأسر الشهداء ونصلي من أجل المصابين لكي ينعم عليهم الله بالشفاء التام".
وتؤكد الكنيسة على تضامنها الكامل مع قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وكافة القوى الوطنية في التصدي للإرهاب الغاشم.
وتؤكد الكنيسة على تضامنها الكامل مع قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وكافة القوى الوطنية في التصدي للإرهاب الغاشم.
وتابعت: "نصلي أن يحفظ الرب وطننا العزيز من كل شر وأن يعيد مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى وعيهم وإنسانيتهم حفظًا للأوطان وبناءً للإنسان".