أخبار مصر | مجلس "المحامين" يدين الحادث الإرهابي بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "المحامين" يدين الحادث الإرهابي بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، العملية الإرهابية الخسيسة التي هاجمت أمس السبت، أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتصدت لها قوة الارتكاز الأمني، واشتبكت معها.

وتقدم مجلس المحامين بخالص التعازى لأسر الشهداء والمصابين، ويؤكد دعمه الكامل للدولة المصرية وللجيش المصرى الباسل في حربهما ضد الإرهاب الغاشم، حتى يتم اقتلاعه من جذوره.

حفظ الله مصر آمنة مطمئنة، وحقق على أيدى أبنائها المخلصين النصر المبين.