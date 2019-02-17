أخبار مصر | برعاية "الحريري".. انعقاد المؤتمر العلمي الرابع والأربعون لاتحاد الأطباء العرب بلبنان نهاية الشهر الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية "الحريري".. انعقاد المؤتمر العلمي الرابع والأربعون لاتحاد الأطباء العرب بلبنان نهاية الشهر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد اتحاد الأطباء العرب مؤتمره العلمى الرابع والأربعين بالتعاون مع نقابة أطباء لبنان – طرابلس تحت عنوان "نحو نظام رعاية صحية آمن" برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري وذلك فى الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس 2019م.

ويشارك فى المؤتمر الأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب ورئيس وأعضاء المجلس الأعلي للإتحاد والأمناء المساعدون ونخبة من أساتذة ورواد ورموز الطب والرعاية الصحية بالوطن العربى.

ويناقش المؤتمر عدد من الموضوعات على رأسها سلامة المرضى والمبادئ الأساسية لرعاية المريض والرعاية الصحية للأم والطفل بالإضافة الى سياسة استخدام المضادات الحيوية والجديد فى علاج سرطان الدم والسمنة المفرطة.

وأعرب الأستاذ الدكتور أسامة عن سعادته باستضافة نقابة أطباء لبنان – طرابلس للمؤتمر العلمى الرابع والأربعون لاتحاد الأطباء العرب ودورهم الفعال والايجابى فى تنظيم هذا المؤتمر مما يسهم فى ايجاد فرص للتواصل الفعال وتبادل الخبرات وتنمية المهارات المهنية للأطباء العرب من مختلف التخصصات.