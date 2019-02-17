أخبار مصر | عاجل.. بيان هام من "التضامن" بشأن إلزام الشباب المقبل على الزواج باجتياز دورات "مودة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام من "التضامن" بشأن إلزام الشباب المقبل على الزواج باجتياز دورات "مودة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلزام وزارة التضامن للمقبلين على الزواج بتخطي دورات تدريبية ضمن برنامج "مودة".

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمشرف على البرنامج، إن المشروع القومي يهدف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج من خلال محاضرات لطلبة الجامعات دون إجبارهم على إجراء اختبارات وان الهدف من البرنامج هو توعية الشباب بطرق حل المشكلات وأسس احتيار شريك الحياه وغيرها من المهارات الأساسية للحياه الأسرية السليمة.

ولفت "عثمان" إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.

وكانت وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعجوزة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و روتاري مصر لتنفيذ مشروع ذو طابع جديد ومبتكر يقدم مجموعة من الخدمات الصحية والاجتماعية للسيدات والأطفال بمحافظات صعيد مصر وهو إقامة أول مستشفى عائم للطفل والأم يقدم أيضا الى جانب الخدمة الصحية العديد من الأنشطة التوعوية وبرامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المقرر أن يجوب المستشفى العائم محافظات صعيد مصر ليرسو أسبوعيا بكل محافظة وعلى متنها عدد من العيادات المتخصصة والوحدات المساندة يقودها فريق طبي من الأطباء والاستشاريين وكوادر التمريض والدعم الفني للكشف الطبي وتقديم العلاج.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الأنشطة الطبية يضم المشروع عددا من البرامج التوعوية تشمل أسس التغذية السليمة مع التركيز على أنيميا نقص الحديد ومسببات السرطان وطرق الوقاية من الأمراض الفيروسيه.

ويقدم المستشفى خدماته الصحية والاجتماعية في ثماني محافظات وهي أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والتي تضم أكثر الأسر احتياجا.

ويهدف المستشفى الي توعية مليون سيده وتقديم حالات الكشف والعلاج لعدد 50 ألف حالة وعمل منصات توعية تستهدف مليون فرد وتنفيذ 10 آلاف برنامج تدريبي وتقديم برامج الدعم المجتمعي لـ 200 ألف فرد بالمحافظات المعنية، والتي تضم أكثر الأسر احتياجا ويضم المشروع عددا من البرامج التوعوية تشمل أسس التغذية السليمة مع التركيز على أنيميا نقص الحديد ومسببات السرطان وطرق الوقاية من فيروس سي

كما تشمل برامج التدريب والدعم الاقتصادي والتوعية بمفهوم الشمول المالي مع تقديم القروض متناهية الصغر وإطلاق مسابقة "إبداع من مصر " لاكتشاف الحرفيين والمصممين المهرة وتنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية لرفع المستوى المعيشي للطبقات الأكثر احتياجا.

كما سيتم خلال الفاعليات والتي ستمتد على مدار شهرين إقامة معرض ملابس ومستلزمات منزلية لسكان المحافظات والوافدين وسيتخذ المشروع منصات للتوعية داخل كل محافظة تشمل المدارس الابتدائية ومراكز الأمومة والطفولة والمراكز الصحية والمستشفيات هذا بالإضافة الى الخدمات والتوعية على متن المركب للوافدين