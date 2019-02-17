أخبار مصر | نقابة البترول تدين حادث سيناء الغاشم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة البترول تدين حادث سيناء الغاشم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحادث الإرهابي الغاشم، الذي استهدف أحد التمركزات الأمنية بمحافظة شمال سيناء.

ودعا رئيس النقابة المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة معلنا تقديم كافة أوجه الرعاية والمساعدة لأسرة الشهيد.

وأكد "جبران" أن الإرهاب لا دين له، وأن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري وجموع الشعب المصري، إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره.

مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصرى وتماسكه ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن وإستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب فى الداخل والخارج.