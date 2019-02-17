أخبار مصر | عبد الرحيم علي: مخططات الإخوان لافتعال الأزمات بين الأقباط والمسلمين فشلت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الرحيم علي: مخططات الإخوان لافتعال الأزمات بين الأقباط والمسلمين فشلت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "علي"، إن المؤسسات الدينية الرسمية بمصر ممثلة في الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ودار الإفتاء المصرية، كان لهم دورهم الكبير في مساندة جهود الرئيس السيسي في جعل الـ 100 مليون مواطن مصري نسيجا وطنيا خالصا، لدرجة أن قداسة البابا تواضروس الثاني في أحد لقاءاته مع رئيس دولة كبرى خلال زيارته لمصر سأله عن أحوال الأقلية في مصر، وكان رده وطنيا وحاسما وقاطعا عندما قال قداسته: لا توجد أقلية في مصر ولا يمكن أن تعرف المسلم من المسيحي أبدا أو لن تفرق بينهما إلا إذا ذهب المسلم للمسجد والمسيحي للكنيسة.
وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أن جماعة الإخوان الإرهابية باءت جميع محاولاتها لتقسيم وتفتيت الدولة المصرية بالفشل، مؤكدا أنه يكفى جميع المصريين شرفا المقولة الشهيرة لقداسة البابا تواضروس الثاني التي قال فيها بالنص: "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن"، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى المثل والقدوة للعالم كله في تأكيده الواضح والحاسم بأنه "مفيش حاجة اسمها أقلية في مصر ومفيش مسلم ومسيحي" وكلنا شعب واحد وهو صاحب وجود قانون لأول مرة في مصر لبناء الكنائس، ولأول مرة يجد المصريون رئيس الدولة يزور المسيحيين فى أعياد الميلاد وفي كل مدينة جديدة جامع وكنيسة.