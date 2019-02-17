أخبار مصر | وزير القوى العاملة يستأنف جولاته الميدانية بزيارة جنوب سيناء لتسليم شهادات "أمان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يستأنف جولاته الميدانية بزيارة جنوب سيناء لتسليم شهادات "أمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، حيث يقوم بزيارة لمحافظة جنوب سيناء، يفتتح خلالها والمحافظ اللواء خالد فودة فاعليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة ويقوم بتسليم بعض شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ غدا الأحد، بتسليم عددا من عقود العمل علي ذوي الاحتياجات الخاصة، وطرح 1345 فرصة عمل للشباب يخصص منها 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمنشآت شرم الشيخ.

كما يشهدان توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية لصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لنحو 10150 عاملا بفنادق وقري شرم الشيخ، وتقوم مديرية القوي العاملة بعرض تجربة إحدى الفنادق الكبري لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي ختام ندوة العمالة غير المنتظمة سيتم توزيع شهادات تقدير علي عدد من الشركات العمالة بالمحافظة وتسهم في تشغيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن بعض فنادق شرم الشيخ وطابا.