أخبار مصر | وزيرة الصحة تزف بشرى سارة لأهالي إسنا بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تزف بشرى سارة لأهالي إسنا بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التطوير والإنشاءات بمستسفى اسنا، تمهيدا لافتتاحها، بتكلفة بلغت 301 مليون جنيه للانشاءات.

وتأتي هذه الزيارة عقب انتهاء جولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمحافظة قنا، صباح اليوم، وتفقدها عدد من المنشآت الطبية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المستشفى تم بدء العمل بها فى 25 مارس 2015، حيث بلغت نسبة انجاز الأعمال بها 95%، وهى تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مشيرة إلى تتفيذها وفقا لمعايير الجودة لبناء المستشفيات، لتصبح صرحا طبيا لخدمة مرضى الأقصر، حيث يشرف على تنفيذها إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومن المنتظر استلامها خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم انشاء مستشفى اسنا الجديد على 6 ادوار عليا اضافة الى الدور الارضى، لافتة الى أن المستشفى تحتوى على 250 سريرا، و9 غرف عمليات، ، و77 غرفة اقامة، و8 غرف إفاقة، وغرفتين للعزل، وغرفتي عمليات ولادة قيصري بالإضافة إلى كشكين ولادة.

وأكدت أن المستشفى بها أقسام للمناظير، وقسطرة القلب، وقسم الحضانات به 13 حضانه، وقسم الرعايات به 28 سرير رعاية مركزة، وقسم اخر للافاقة به 7 اسرة، كما يحتوى قسم الإستقبال والطوارئ على 7 أسرة ملاحظة وغرفة عزل و سريرين إنعاش و4 اسرة فرز وسرير صدمة وغرفة عمليات صغيرة و5 معامل و15 عيادة خارجية وصيدلية بالاضافة الى غرفة للأشعة مجهزة لتركيب كافة اجهزة الأشعة الحديثة والرنين المغناطيسى، والمقطعية، كما تشمل المستشفى على قسم لسكن الأطباء، وآخر للتمريض مجهزين على اعلى مستوى.

كما يحتوى المبنى الخلفي للمستشفى على مطبخ ومغسلة وغرفة للنفايات وقسم العلاج الطبيعى وغرفة الغازات وحدة التعقيم بالاضافة الى مخازن الرئيسية الصيدلية الرئيسية.

وأبدت وزيرة الصحة، بعض الملاحظات خلال الزيارة ، ووجهت الشركة المنفذة بتعديلها قبل الاستلام.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى الاستعانة بأهالى وأبناء مدينة اسنا للعمل فى المستشفى عن طريق التعاقد فى أقسام النظافة والأمن والصيانة، وذلك بعد تدريبهم.