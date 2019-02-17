أخبار مصر | وزير النقل: تنفيذ 6 محاور على النيل لتنمية صعيد مصر وربط الطرق الرئيسية شرق وغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: تنفيذ 6 محاور على النيل لتنمية صعيد مصر وربط الطرق الرئيسية شرق وغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم، اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة الطرق والكبارى والشركات المنفذه لمحاور النيل الجارى انشاؤها بصعيد مصر وذلك بحضور اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري.

وأوضح "عرفات" أنه تم استعراض معدلات التنفيذ في 6 محاور كبرى على النيل فى صعيد مصر تقوم وزارة النقل بإنشائها وهي (كلابشة-قوص -سمالوط -ديروط -عدلي منصور -دراو ) حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ فى كل مشروع تفصيليا مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن يتم تكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة وأن يتم موافاته بتقارير أسبوعبة كما شدد الوزير على قيام هيئة النقل النهري بتركيب الشمندورات الجديدة في اماكن العمل بمحاور النيل لتأمين حركة الملاحة النهرية.

وأكد وزير النقل، خلال الاجتماع، أن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري والأنفاق بالإضافة الى أعمال الطرق وتساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل منوها إلى وجود اهتمام خاص بتنمية الصعيد، حيث تم وضع على رأس أولويات وزارة النقل إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة فى الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وأن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد.

جدير بالذكر أن محور كوبرى كلابشة على النيل شمال محافظة أسوان، يبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 مترًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 800 مليون جنيه ويشمل عددا من الاعمال الصناعية تبلغ 10 كباري (كوبري النيل و9 كباري علوية) بالإضافة الى عدد 6 أنفاق ويبدأ عند التقاطع مع الطريق الصحراوي الغربي وينتهي عند التقاطع مع الطريق الزراعي الشرقي (مدخل شرق النيل من الطريق الزراعى الغربى إلى الطريق الزراعى الشرقى بطول 7 كم ومدخل غرب النيل من الطريق الصحراوى الغربى إلى الطريق الزراعى الغربى بطول 16 كم ومخطط الانتهاء من هذا المشروع الحيوى الهام فى 30 9 2019.

بينما مشروع محور نقادة قوص يربط شرق المحافظة بغربها من خلال كوبرى على النيل عند مدينة قوص يبلغ تكلفته الإجمالية 1.200 مليار جنيه، ويمتد الطريق الي الطريق الصحراوي الشرقي عبر 8 كبارى و6 أنفاق لتسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل كما يمتد إلى الطريق الصحرواى الغربى عبر 5 كبارى و2 نفق بطول إجمالى للمحور 19 كم.

كما أن هذا المحور سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحرواى الغربى، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والاماكن الأثرية بالمنطقة وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل الي غرب النيل والعكس ومن المقرر الانتهاء منه يونيو 2020. وفيما يتعلق بإنشاء محور ديروط علي النيل بدأ العمل في تنفيذ خوازيق النيل بالمجري الملاحي للمرحلة الاولى من المحور والذي يبلغ طولها 15.6 كم وعرض 21 متر وتبلغ تكلفتها الاجمالية 1.700 مليار جنيه وسيساهم المحور في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتي الطريق الصحراوي الغربي والحد من حوادث غرق المعديات المنتشرة بالنيل والتي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلي غرب النيل والعكس ويتكون المحور من 5 كباري و7 أنفاق منهم كوبري علي النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري علي السكة الحديد بطول 630 م أعلي طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية.

وبالنسبة لمحور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا فهو يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوي الغربي، حيث يبلغ طوله 24 كم، عرضه 21 مترا، بتكلفة 1.449 مليار جنيه، ويتكون من كوبرى نيل، وكوبرى سكة حديد، وكوبرى فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبرى علويا، و16 نفقا، و2 بربخ، أعمال طرق ومداخل بطول 22 كم ومن المقرر الانتهاء منه يونيو 2020، بالاضافة الى محور دراو على النيل بمحافظة أسوان، حيث يربط بين الطريق الزراعى الشرقى « القاهرة - أسوان « بالطريق الصحراوى الغربى « القاهرة -أسوان « ويبلغ طوله 18 كم، وعرضه 21 مترا، بتكلفة 1.356 مليار جنيه، وكذلك محور عدلى منصور بمحافظة بنى سويف بطول 4.5 كم وتكلفة 800 مليون والذي تم تقسيمه الى 3 قطاعات لسرعة الإنجاز.