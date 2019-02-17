مصر | مدير الحماية المدنية ينتقل لموقع حريق مطبعة بجوار كنيسة بشارع فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الحماية المدنية ينتقل لموقع حريق مطبعة بجوار كنيسة بشارع فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، لموقع حريق مطبعة بمنطقة التعاون بشارع فيصل، وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق مطبعة، بمنطقة التعاون، بشارع فيصل.

كان تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع النيران بمطبعة بمنطقة التعاون، بشارع فيصل.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين أن المطبعة بجوار كنيسة، واحتراق محتويات المحل، وتم فرض كردون أمني، ومنع امتداد النيران، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، قبل إمتداد النيران للأماكن المجاورة، وتبين احتراق طباعة اوراق، جهاز كمبيوتر، وبعض محتويات المحل.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.