مصر | 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مطبعة بشارع فيصل

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دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق مطبعة، بمنطقة التعاون، بشارع فيصل.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع النيران بمطبعة بمنطقة التعاون، بشارع فيصل.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين أن المطبعة بجوار كنيسة، واحتراق محتويات المحل، ويواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، قبل امتداد النيران للأماكن المجاورة.

بـ"4 تماثيل أثرية".. سقوط جمّال خلال تنقيبه عن الآثار أسفل منزله بنزلة السمان



تمكن ضباط مباحث سياحة وأثار الجيزة، من القبض على أحد الأشخاص بنزلة السمان لقيامه بالحفر تنقيبا عن الأثار، أسفل مسكنه بمنطقة الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وردت معلومات للعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة مفادها قيام حسني. س، 37 سنة، مقيم نزلة السمان، بمنطقة الهرم بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

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وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بإستهداف مسكن المتهم وتم ضبطه، وتبين أن صحة إسمه حازم.م.ت، والعثور على حفر مردوم حديثًا، وضبط 4 قطع يشتبه فى أثريتها عبارة عن تمثال بدون رأس لشخص واقف بطول 35 سم تقريبا، لوحة من الحجر عليها نقوش بارزة لرجل وسيدة بأبعاد 17 سم × 23 سم تقريبًا، تمثال صغير الحجم مكسور الرأس فى الوضع الأوزيرى، جعران كبير الحجم بأبعاد 6 سم × 5 سم تقريبًا، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.