مصر | مصدر أمني يكشف آخر تطورات واقعة السطو المسلح على جواهرجي بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف آخر تطورات واقعة السطو المسلح على جواهرجي بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن رجال مباحث الجيزة يواصلون جهودهم لتحديد هوية الجناة في واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بمنطقة حدائق الأهرام، وسرعة القبض عليهم، موضحًا أن المصاب بسلاح ناري في الواقعة حالته الصحية مستقرة.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الجواهرجي مكان السطو المسلح لحظة اقتحام أربعة ملثمين يحملون أسلحة نارية المحل وإطلاق أعيرة نارية، صوب المتواجدين بالمحل وسرقته.

ويستمع رجال مباحث الجيزة لأقوال شهود العيان على واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي، بمنطقة حدائق الأهرام.

وقال شاهد عيان على الواقعة خلال التحقيقات إن 4 ملثمين اقتحموا محل الجواهرجي، وأطلقوا أعيرة نارية على أحد العاملين بالمحل، ثم سرقوا مشغولات ذهبية من المحل ووضعوها في شوال وفروا هاربين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بكاميرات المراقبة بمحل الجواهرجي مكان السطو المسلح بمنطقة حدائق الأهرام، والمحال المحيطة بمكان الواقعة.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، في وقت سابق بأن تم فرض قوات الشرطة بجميع مداخل ومخارج البوابة الرابعة، لتضييق الخناق على المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة حدائق الأهرام، وسهولة التوصل لهم والقبض عليهم.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنه جار فحص الشقق المفروشة والمشتبه بهم لسهولة التوصل للجناه، مشيرا أن المصاب حالته الصحية مستقرة.

كان قام 4 ملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات، بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل، وأصابوا صاحب المحل بطلق ناري.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا عامل بالمحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر.

وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.