مصر | خطابات لنائب المرشد الأعلى للإخوان ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطابات لنائب المرشد الأعلى للإخوان ضمن أحراز "التخابر مع حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره الدائرة 11 إرهاب، جلسة فض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

واستعرضت المحكمة أحراز المرفق رقم 1 بمظروف ب/11، والذي تضمن الصحيفة رقم 468 مسلسل كتاب باللغة الانجليزية، موجه من سفارة السويد إلي خيرت الشاطر لطلب مقابلة، والمظروف ب/12 تضمن الصحيفة 469 موجهه من خيرت الشاطر إلى المدعو ويلز يشكره علي زيارته في مكتبه ويقرر انه يعتبر هذا اللقاء واحدا من اللقاءات الحيوية المصرية الامريكية، ذات المصلحة للبلدين، ويتطلع للقاءات أخرى في المستقبل، ومزيل بإسم خيرت الشاطر ويوجد ترجمة باللغة العربية مبصومة بخاتم شعار الجمهورية، ونيابة أمن الدولة العليا.

وتضمن مظروف ب/13، الصحيفة رقم 470 في أحراز القضية، برقية موجهه إلى خالد سعد تتضمن انه بالنظر إلى الاحداث الاخيرة فإني أقدر مساعدتكم في التواصل مع الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي للجماعة بعقد لقاء يجمعه بـ"دبلوماسين" من السفارة الامريكية بالقاهرة، لبحث المستجدات المتعلقة بالاحداث الاخيرة التى طالت السفارة الامريكية بالقاهرة وتوضيح واستيضاح المواقف منها، والبرقية مرسلة بإسم أحمد عليمة "القسم السياسي بالسفارة الامريكية"، ومؤرخ 20 سبتمبر 2012، الصحيفة رقم 471 تضمنت صورة ضوئية من البرقية السابقة.

كما شملت الاحراز، مظروف ب/14، الصحف رقم 472، و473، و474، و475، تضمنوا دعوة من جمعية الاعمال والاستثمار الدولى موجهه لـ عز الدين ناصر وآية عز الدين وسعد محمد خيرت الشاطر وعبدالرحمن الزيات، لحضور لقاء العمل الذى تنظمه الجمعية يوم الأثنين 24 سبتمبر، للمشاركة في فعاليات المعرض الدولى المقرر عقده في اسطنبول، ومظروف ب/15، الصحف 476، و477، و478، والذى تضمن برقية من جيهان حمزة لـ خيرت الشاطر بتاريخ 20 نوفمبر 2012 لطلب عقد لقاء يتضمن ان السفير جيمس لاروكو مدير مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية يود لقاء خيرت الشاطر نائب المرشد الأعلى للأخوان المسلمين لإجراء مناقشة أكاديمية واستراتيجية حول مصر والمنطقة، ويود السفير جيمس ان يعقد اللقاء إما يوم 9 أو 10 ديسمبر، ويطلب معرفة الموعد المناسب، وتم تأكيد موعد اللقاء في 9 ديسمبر الساعة 11 صباحا، وكتبت جيهان حمزة بالقسم السياسي والاقتصادي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، تعتذر عن عدم اجراء المقابلة نظرا لتعارض الوقت مع مواعيد أخرى في وزارة الخارجية.

وضمت الاحراز مظروف ب/16، الصحيفتي رقم 479، و480، تضمنوا حضرو اجتماع مع السفير السنغافورى والوفد المرافق له، ومن الجانب المصرى خيرت الشاطر وجهاد الحداد وأحمد سليمان وأشرف سيف، وملخص الاجتماع "حاجة مصر لبناء خطة تطوير استراتيجية لإعادة هيكلة وبناء مواني مصر علي طول شريطيها الساحليين"، وانتهى المحضر بأن يقوم السفير بإرسال تفاصيل اللقاءات مع وزير التجارة والصناعة عن موضوع انشاء مدينة صناعية لتكنولوجيا المعلومات وتقديم تصور أولى عن الآليات المطلوبة لتحقيق التعاون المشترك بخصوص تطوير الخريطة الاستراتيجية بقطاع الموانى البحرية، ومظروف ب/17، تضمن برقية مرسلة عن طريق الايميل لـ خيرت الشاطر نائب المرشد الأعلى للأخوان المسلمين من هونج سنج تان تتضمن "دعوته للقاء مع مجموعة غير رسمية من السفراء يوم 11 مارس 2013، وتوجد مناقشات خلال الحفل لمعرفة وجهة نظره حول الوضع السياسي والاقتصادي والمالي في مصر، ويشير إلي انه قد تم من قبل تعريف المجموعة بالسفير الهندي السابق وأستمرت لقاءتهم منذ عام 2009 والمجموعة تتكون حاليا من 22 سفير من آسيا والدول العربية وأوروبا وأمريكا اللاتينية، والمجموعة تعمل وفقا لوجهات نظر تكون شخصية ولا يتم نسبتها لقائلها حتي يتم تشجيع تبادل وجهات النظر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.