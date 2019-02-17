مصر | بعد السماح لدفاع وأهلية متهمي "التخابر مع حماس" بزيارتهم بالسجون.. النيابة: لم يحضر أحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد السماح لدفاع وأهلية متهمي "التخابر مع حماس" بزيارتهم بالسجون.. النيابة: لم يحضر أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره الدائرة 11 إرهاب، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

وقدمت النيابة، كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والموجه للمحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، يحمل رقم 15871، بتاريخ 28 ديسمبر 2018، ويفيد بأنه سبق مرور كتاب المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا والمتضمن قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 3 أكتوبر 2018، للتصريح للدفاع وأهلية المتهمين لزيارتهم في محبسهم وقد تم تكليف ادارات السجون المودع بها المتهمين لتنفيذ قرار المحكمة وذلك قبل جلسة 4 نوفمبر 2018، وقد أفادت إدارة سجن شديد الحراسة بطره عدم حضور أي من أهلية أو دفاع المتهمين المودعين بالسجن على ذمة القضية المشار إليها، وعددهم 17 نزيلا، ويشار إلى أنه يتم تنفيذ قرارات المحاكم الصادرة بزيارة الأهلية وسبق تنفيذ قرار المحكمة بالسماح للمحامين والأهلية في تلك القضية بزيارة ذويهم في شهر سبتمبر 2018، وتم إخطار هيئة المحكمة بذلك.

كما قدمت النيابة، طلب مقدم من عاصم عمر محمد قنديل المحامي، المدعي بالحق المدني، بالتصريح له بسداد رسم الادعاء المدنى، وارفق قبول التحصيل، ويوجد تعهد من عصام الدين طلعت وكيلا عن الاول بالحضور أمام المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.